وبات كاسيميرو رابع لاعب يجدّد عقده مع الفريق الملكي في الأسابيع الأخيرة بعد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة (حتى عام 2023)، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا (حتى عام 2026) ولاعب الوسط الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (حتى 2027).

وكان كاسيميرو انتقل إلى ريال مدريد قادما من ساو باولو عام 2013 مقابل 6 ملايين يورو وأعير إلى بورتو البرتغالي موسم 2014-2015 قبل العودة إلى فريق العاصمة الإسبانية ويصبح ركيزة أساسية في خط الوسط إلى جانب الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس، حيث ساهم هذا الثلاثي إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو بإحراز فريقهم دوري أبطال أوروبا 3 مرات تواليا من 2016 إلى 2018.