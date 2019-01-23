وسيلعب هيغوايين مجدداً بإشراف مدربه السابق في نابولي الإيطالي ماوريتسيو ساري، وقال اللاعب لموقع النادي "عندما أتتني الفرصة للانتقال إلى تشيلسي، كان يتعين علي أن أنتهزها".

وانضم المهاجم الأرجنتيني إلى النادي اللومباردي في تموز/يوليو الماضي معاراً من يوفنتوس لمدة موسم مع خيار الشراء، إلا أنه عانى معه ولم يقدم الأداء المتوقع منه، مكتفياً بتسجيل ثمانية أهداف في مختلف المسابقات.

ودفع ميلان 18 مليون يورو لاستعارة هيغوايين، في صفقة تتضمن بنداً يمكن من خلاله جعل الانتقال دائماً مقابل 36 مليون يورو إضافية.

وتمتع هيغوايين بأفضل موسم له في كرة القدم الإيطالية مع ساري في نابولي، حينما سجل 36 هدفا (رقم قياسي) في الدوري المحلي في موسم 2015-2016. وفي ثلاثة أعوام أمضاها مع نابولي، سجل المهاجم الدولي الأرجنتيني 91 هدفاً، قبل الانتقال الى يوفنتوس في 2016 لقاء 90 مليون يورو.

ويعاني تشيلسي من عقم هجومي في ظل تراجع مستوى مهاجميه الفرنسي أوليفييه جيرو والإسباني ألفارو موراتا المرشح للانتقال إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

واضطر ساري إلى إشراك جناح الفريق البلجيكي إدين هازار في مركز رأس الحربة في الآونة الأخيرة.