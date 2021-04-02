غوارديولا: "من المستحيل تعويض أغويرو" من قبل beIN SPORTS April 2, 2021 21:56 1:06 دقيقة أكد جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي في مؤتمره الصحفي قبل مواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز أنّه من المستحيل على فريقه تعويض الهداف التاريخي سيرخيو أغويرو الموسم المقبل. تقارير إخبارية ميركاتو جوسيب غوارديولا مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة كلوب يشدّد على صعوبة مباراة ليفربول وأرسنال 0:48 دقيقة بوروسيا دورتموند: "هالاند ليس للبيع" ! 0:35 دقيقة التعادل السلبي يحسم مباراة الهلال وصن داونز 1:23 دقيقة باليوكا يتوقع استمرار دوناروما مع ميلان 1:02 دقيقة يوفنتوس يفرض عقوبات على مكيني وديبالا وآرتور 1:00 دقيقة هل سيُضطر إنتر لبيع لوكاكو؟ 1:21 دقيقة مولر: بايرن يملك البدلاء لسد فراغ ليفاندوفسكي 0:50 دقيقة وكيل هالاند في جولة أوروبية لمحاولة تسويق اللاعب 1:05 دقيقة ألاردايس يتحدّث عن اليافع الصاعد غالاغير 0:47 دقيقة رودجرز: "غوارديولا أفضل مدرب في العالم"