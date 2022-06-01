وقال بايل في رسالته الوداعية: "أكتب هذه الرسالة لأقول شكرا ًلجميع زملائي في الفريق، في الماضي والحاضر المدربين وطاقم العمل في غرفة الملابس والمشجعين الذين دعموني".

وأضاف ابن الـ32 عاماً الذي كان ضمن تشكيلة الفريق خلال تتويجه السبت بلقب دوري أبطال أوروبا : "وصلت إلى هنا منذ 9 سنوات عندما كنت شاباً وأردت تحقيق حلمي باللعب مع ريال مدريد وفي سانتياغو برنابيو وتحقيق الألقاب. أن أكون جزءا من تاريخ هذا النادي وأن نحقق ما حققناه عندما كنت لاعبا في ريال مدريد. لقد كانت تجربة رائعة ولن أنساها أبدا".

وتابع اللاعب الويلزي: " أود أن أشكر الرئيس فلورنتينو بيريز وخوسيه أنخيل سانشيز ومجلس الإدارة لمنحي فرصة اللعب لهذا النادي. تمكنا معا ًمن صنع بعض اللحظات التي ستخلّد إلى الأبد في تاريخ هذا النادي وكرة القدم"

وختم: " لقد كان شرفا لي. شكرا لكم! هلا مدريد! "

وانتقل بايل إلى النادي الملكي عام 2013 قادماً من توتنهام الإنكليزي في صفقة قياسية قدرت بمئة مليون يورو، ولعب دوراً أساسياً في قيادة الفريق إلى لقب دوري الأبطال أعوام 2014 و2016 و2017 و2018، وصولاًَ الى لقبه الشخصي الخامس هذا الموسم لكن من دون أن يكون مؤثراً نظراً لتواجده على مقاعد البدلاء أو خارج التشكيلة غالبية الموسم وفي كافة المسابقات.

ولن يكون بايل اللاعب الوحيد الذي سيترك النادي الملكي، إذ يرحل أيضاً لاعب الوسط الإسباني إيسكو الذي وصل الى نهاية عقده بعد تسعة مواسم مع الفريق الأول ومن المرجح انتقاله الى ريال بيتيس، والظهير البرازيلي مارسيلو الذي دافع عن ألوان النادي منذ 2007 وتوج معه بجميع الألقاب الممكنة، بينها خمسة أيضاً في دوري الأبطال وستة في الدوري الإسباني.