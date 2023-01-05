صفقة التعاقد مع إنـزو فيرنانديس: تشلسي يرفض الخضوع لشروط بنفيكا من قبل beIN SPORTS January 5, 2023 10:16 0:56 دقيقة أكّدت مصادر صحفيّة إنكليزيّة أنّ إدارةَ نادي تشلسي رفضت بشكلٍ قطعيّ الخضوع لشروط نادي بنفيكا البرتغالي لإتمام صفقة انتقال الدولي الأرجنتيني إنـزو فيرنانديس إلى فريق البلوز. تقارير إخبارية ميركاتو تشلسي بنفيكا -آخر الفيديوهات 0:19 دقيقة ميسي سعيد بعودته إلى تدريبات باريس سان جيرمان 3:21 دقيقة السندباد البحري .. شعار وتعويذة خليجي 25 0:32 دقيقة مواجهة قوية بين الأهلي والعربي 0:56 دقيقة تشلسي يرفض الخضوع لشروط بنفيكا! 0:46 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين تشلسي ومانشستر سيتي 3:26 دقيقة كين يقود توتنهام لفوز كبير على كريستال بالاس 0:37 دقيقة هاو ينفي شائعة انتقال رونالدو إلى نيوكاسل مستقبلاً 1:28 دقيقة استقبال مميز لسواريس من قبل جماهير غريميو 1:55 دقيقة فوز ثمين للدحيل على الغرافة 0:44 دقيقة تأكيد عقوبة ليفاندوفسكي بالإيقاف لثلاث مباريات