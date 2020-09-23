ووقع اللاعب الدولي على عقد يبقيه في ملعب مولينيو، حتى عام 2023، مع إمكانية التمديد لعامين إضافيين. ولم يكشف النادي الإنكليزي عن القيمة المادية للصفقة، لكن تقارير إعلامية ذكرت، أنها قد تفوق الأربعين مليون دولار.

ويأتي انضمام "سيميدو" إلى ولفرهامبتون، بعد أن قضى ثلاثة مواسم في برشلونة ظهر خلالها في مئة وأربعة وعشرين مباراة مع الفريق الكاتالوني.



وأمضى البرتغالي البالغ 26 عاماً ثلاثة مواسم في برشلونة بعد انتقاله اليه من بنفيكا في صيف 2017، وخاض معه 122 مباراة، بينها 82 في الدوري الإسباني، 23 في دوري أبطال أوروبا، 16 في كأس إسبانيا واثنتان في الكأس السوبر الإسبانية.

وتوج بقميص "بلاوغرانا" بلقب الدوري مرتين عامي 2018 و2019 والكأس عام 2018 حين أحرز أيضا الكأس السوبر.

وبات سيميدو اللاعب البرتغالي العاشر في صفوف ولفرهامبتون الذي يشرف عليه أيضا البرتغالي نونو سانتو، بعد بدرو نيتو، روبن نيفيس، دانيال بودينسي، الحارس روي باتريسيو، فابيو سيلفا، فيتينيا، جواو موتينيو، روبن فيناغري وروديريك.

شكر وعرفان

ووجّه سيميدو الشكرَ لجمهور برشلونة قبل إكمال انتقاله إلى ولفرهامبتون.

اللاعب البرتغالي اختار حسابَه الرسمي على انستغرام لتوجيه الشكر لجماهير البلاوغرانا وكل من ساعده من اللاعبين والكادر الفني. وكتب ابن السادسة والعشرين أنه تطوّر كلاعبٍ وكشخص في النادي الكاتالوني. مؤكداً أنه لن ينسى الأعوام الثلاثة التي أمضاها في برشلونة.