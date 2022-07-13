وقال رحيم إنه بعد سبعة مواسم وأحد عشر لقباً وسنوات من الذكريات فإنه يشكر الجميع في الإدارة والطاقم التدريبي وزملائه وجماهير الفريق مشيرا إلى أنه يحترم النادي بشكل كبير وأضاف إنه جاء إلى الفريق السماوي وهو في العشرين من عمره ويغادره الآن وهو رجل ناضج واختتم رسالته بقوله إن اللعب بقميص النادي كان شرفا كبيرا له.









وكانت تقارير إعلامية كشفت مؤخراً أن تشيلسي حسم صفقة انتقال اللاعب الدولي الإنكليزي في انتظار الإعلان الرسمي من النادي اللندني.

وذكرت التقارير أن ستيرلينغ البالغ 27 عاماً بات على بُعد خطوة واحدة فقط من الانضمام إلى البلوز بعقد يمتد إلى غاية 2027، مقابل ما يقارب خمسين مليون يورو.