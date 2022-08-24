ريال بلد الوليد يتعاقد مع المغربي زهير فضال من قبل beIN SPORTS August 24, 2022 22:21 0:39 دقيقة أعلن نادي ريال بلد الوليد عن تعاقده مع المغربي زهير فضال بعقد يمتد لموسم واحد قابل للتجديد. ميركاتو ريال بلد الوليد زهير فضال -آخر الفيديوهات 4:08 دقيقة رينجرز ينتزع بطاقة التأهل إلى دور المجموعات 1:48 دقيقة العربي يحافظ على صدارته لدوري نجوم قطر 0:39 دقيقة ريال بلد الوليد يتعاقد مع المغربي زهير فضال 1:00 دقيقة النسخة الأصلية لكأس العالم تستأنف رحلتها الثانية 0:57 دقيقة السعودية ترحب بجميع حاملي بطاقة (هيّا) 0:28 دقيقة اتفاق بين برشلونة وليتشي بخصوص انتقال أومتيتي 0:30 دقيقة أم صلال يحقق فوزه الأول 0:41 دقيقة أنباء عن اتفاق بين نيوكاسل وسوسييداد بشأن إيساك 0:51 دقيقة 5 ملايين مشاهدة لأغنية "أرحبو" الخاصة بالمونديال 2:18 دقيقة "الكالتشو" وجهة مفضلة لبعض النجوم من أجل المونديال