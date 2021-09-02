رونالدو في مانشستر يونايتد - الحدث الأبرز في الأسبوع الأخير للميركاتو September 2, 2021 11:25 3:03 دقيقة شكلت عودة كريستيانو رونالدو إلى إنكلترا حدث الأسبوع، خاصة بعد شد وجذب بين قطبي مدينة مانشستر ليستقرَّ به الحال مع الشياطين الحمر مرة أخرى. ميركاتو مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو -آخر الفيديوهات 3:03 دقيقة رونالدو في يونايتد - أبرز أحداث آخر أيام الميركاتو 3:27 دقيقة فان غال يبدأ ولايته الثالثة بتعادل مخيب 3:54 دقيقة رونالدو يقود البرتغال للفوز على ايرلندا 2:56 دقيقة المنتخب البوسني يفرض التعادل على فرنسا 1:41 دقيقة أكرم عفيف: "لم نقدّم الأداء المطلوب" 2:14 دقيقة طارق سلمان: "علينا تدارك الأخطاء الفردية" 0:44 دقيقة كريستيانو يحقق إنجازاً جديداً ويدخل التاريخ 0:46 دقيقة تعثر جديد لأوكرانيا أمام كازاخستان 1:37 دقيقة أنس جابر تضرب بقوّة في فلاشينغ ميدوز 4:24 دقيقة المنتخب الصربي يفوز على نظيره القطري