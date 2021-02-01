وتتضمن الصفقة بنداً يسمح بجعل الانتقال نهائياً اعتباراً من حزيران/يونيو المقبل مقابل مبلغ مبدئي 6.75 مليون يورو.

وينضم رينولدز البالغ من العمر 19 عاماً مؤقتا حتى نهاية يونيو من دالاس المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين.

ووافق رينولدز من حيث المبدأ على عقد حتى 30 حزيران/يونيو 2025 إذا رغب نادي روما في ضمه نهائياً.

وأصبح رينولدز ثاني أمريكي يلعب لنادي روما بعد مايكل برادلي وثامن لاعب كرة قدم من بلاده ينتقل إلى إيطاليا.

وقال رينولدز "السعادة لا تسعني بالانضمام إلى روما. إنه حلم تحول إلى حقيقة، بعد التحدث إلى مسؤولي النادي أدركت سريعاً أن هذا هو المكان المناسب بالنسبة لي للتطور".

