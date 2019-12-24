وأعاد نادي الدحيل في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة لصورة نشرها خليفة بن حمد رئيس مجلس إدارة النادي يظهر فيها ماندزوكيتش وهو يوقع على بعض الأوراق.

وغرّد الدحيل : "مرحباً بك في الدحيل".

وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي لنادي الدحيل على الإنترنت: "نجحت ادارة الفريق اليوم في حسم ملف التعاقد مع المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش لاعب فريق يوفنتوس الايطالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقد اللاعب مع ناديه الايطالي بعد أن تمّ التوافق على كلّ شروط التعاقد ما بين اللاعب وادارة النادي".

وأضاف: "من المنتظر ان تبدأ مسيرة اللاعب مع الفريق في القسم الثاني من الدوري".

وأكّدت العديد من التقارير الإعلامية في الأيام الفائتة أنّ انتقال الكرواتي ماندزوكيتش إلى الدحيل بانتظار بعض الإجراءات الروتينية لكن تقارير أخرى خرجت اليوم وقالت إنّ اللاعب قد يغيّر وجهته إلى إيطاليا أو فرنسا.

وذكرت تقارير صحفية أنّ لاعب يوفنتوس الإيطالي ماريو ماندزوكيتش قد وصل إلى قطر صباح الأحد لإتمام تعاقده مع الدحيل قبل أن تضيف أنّ ماندزوكيتش اجتاز الفحص الطبي.

وسينضم ماندزوكيتش إلى زميله السابق المغربي المهدي بن عطية مدافع نادي الدحيل إضافة لهداف كأس آسيا المعز علي، والعراقي الواعد مهند علي والتونسي يوسف المساكني ليشكل إضافة كبيرة للفريق الذي يدربه البرتغالي روي فاريا.

ويملك ماندزوكيتش (33 عاماً) خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية إذ سبق له اللعب مع بايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس كما وصل مع بلاده إلى نهائي كأس العالم 2018.

ووصف نادي الدحيل ماندزوكيتش المولود في 21 مايو من العام 1986م بمدينة سلافونسكي برود الكرواتية كأحد أهم المهاجمين الذين مروا على الكرة الكرواتية خاصة وأنّه ثاني أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف مع منتخب بلاده.