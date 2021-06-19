أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم السبت تعاقده مع المهاجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي المشارك حاليًا مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا، حتى العام 2023 بصفقة حرّة من ليون الفرنسي.

وجاء في بيان للنادي أنه توصّل إلى اتفاق مع اللاعب "للانضمام إلى النادي ما إن ينتهي عقده مع ليون (نهاية الشهر الحالي). سيوقّع اللاعب على عقد حتى نهاية موسم 2022-2023".

وبات ديباي (27 عامًا) ثالث صفقة حرة للعملاق الكاتالوني هذا الصيف بعد المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والمدافع إريك غارسيا من مانشستر سيتي الإنكليزي. كما دفع النادي تسعة ملايين يورو لتفعيل بند إعادة الظهير الأيمن البرازيلي إيميرسون من ريال بيتيس.

أما النجم والقائد الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده مع نهاية الشهر الحالي، فلم يجدّد بعد التزامه مع برشلونة.

وكان ديباي هدفًا لمواطنه المدرب رونالد كومان الذي أشرف عليه في المنتخب الوطني.

كان كومان حاضرًا في المدرجات في ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام الخميس لمشاهدة ديباي يسجل ركلة جزاء في فوز هولندا 2-صفر على النمسا في "يورو 2020".

وارتبط المهاجم بالانتقال إلى ملعب "كامب نو" مطلع الموسم الماضي مقابل 25 مليون يورو وفقًا لتقارير صحافية وبصفقة قيمة أقل في كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن النادي فضّل الانتظار حتى انتهاء عقده.

وغرّد برشلونة بنشر مقطع فيديو للاعب ليون الفرنسي السابق: "مرحباً ممفيس".