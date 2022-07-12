التقارير أشارت إلى أن عرض النادي الكاتالوني المقدمَ إلى ليدز قد بلغ ثمانية وستين مليون يورو شاملا التفاصيل كافة.

وكان ليدز قد استبعد اللاعب من رحلة الفريق الإعدادية إلى أستراليا على أن يواصل تدريباته في إنكلترا مع مواصلة التفاوض حول وجهته القادمة.

