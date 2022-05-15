وأكدّ ديبالا أنّ مباراة يوفنتوس وضيفه لاتسيو المقررة الإثنين في المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم تمثّل الوداع الأخير، مشيراً إلى أنّه سيدخل إلى الملعب بابتسامة ورأس مرفوع، ومؤكداً بأنه بذل كل ما يملك من جهد لأجل يوفنتوس.

وأوضح ديبالا الذي انضم إلى يوفنتوس في 2015 صعوبة إيجاد الكلمات المناسبة لوداع عشاق فريقه ومشدداً على فخره بارتداء قميص البيانكونيري وشارة القيادة.

ولم تعرف حتى الآن وجهة ديبالا المنتظرة (28 عاماً) إلا أنّ بعض الصحف تتحدث عن قربه من اللعب لإنتر ميلان أو مانشستر يونايتد أو توتنهام.