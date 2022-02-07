ويبلغ زوله من العمر 26 عاماً وخاض هذا الموسم مع بايرن ميونيخ في الدوري الألماني 19 مباراة.

وبشكل عام خاض زوله مع العملاق البافاري 159 مباراة في كل المسابقات سجل خلالها 6 أهداف ومنح 4 تمريرات حاسمة.

Borussia Dortmund has signed Niklas Süle for the 2022/23 season ✍️ pic.twitter.com/WC7EeffRXj — Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 7, 2022

وسينضم زوله إلى زميله السابق ماتس هوملس من اجل إعادة التوازن إلى خط دفاع نادي منطقة الرور الصناعية والذي بدا مهتزًا هذا الموسم.

وكانت جميع المفاوضات لتجديد عقد زوله مع بايرن ميونيخ وصلت إلى حائط مسدود، وبالتالي سينتقل إلى صفوف فريقه الجديد من دون أي مقابل مادي للفريق البافاري.

وكان زوله انضم إلى العملاق البافاري قادماً من هوفنهايم عام 2017.

ويحتل دورتموند المركز الثاني في الدوري الألماني متخلفًا بفارق 9 نقاط عن بايرن ميونيخ لكنه يعاني من خلل دفاعي كبير حيث منيت شباكه بـ36 هدفًا في 21 مباراة في البوندسليغا هذا الموسم، آخرها على أرضه امام باير ليفركوزن بسقوطه أمامه 2-5.

