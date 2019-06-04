وقال رومينيغيه، مؤكداً المعلومات التي تناقلتها الصحف امس الاثنين، "من حيث المبدأ، اتخذ القرار لأنه جاء لرؤيتي قبل نهاية الموسم ليطلب مني عدم تفعيل خيار الشراء".

وتابع "تفعيل الخيار (الشراء) ضد إرادته لن يكون له أي معنى"، مضيفاً "يجب ألا نوظف لاعباً مقابل 42 مليون يورو، مع راتب معين، إذا لم نتمكن من تقديم له مركز أساسي في التشكيلة".

ووفقاً لرومينيغيه، أراد اللاعب الكولومبي الدولي البالغ 27 عاماً، والمعار من ريال مدريد الإسباني منذ عام 2017، الحصول على ضمانات بأنه سيكون ضمن التشكيلة الأساسية، وقد أجابه قائلاً "هنا، لا توجد ضمانات"، مضيفاً "شخصياً، أشعر بالأسف (لرحيله)".

ولم يخفِ المهاجم الدولي السابق البالغ من العمر 63 عاما إعجابه برودريغيز، وقال "إنه لاعب بصفات (كروية) كبيرة".

وخاض رودريغيز 67 مباراة بقميص بايرن المتوج هذا الموسم بالثنائية المحلية (الدوري والكأس)، سجل خلالها 15 هدفاً ومرر 20 تمريرة حاسمة، لكنه لم يتمكن من فرض نفسه هذا الموسم تحت إشراف المدرب الجديد الكرواتي نيكو كوفاتش.

ويحوم الغموض حول مستقبل رودريغيز مع أرجحية عدم عودته إلى العاصمة الإسبانية للالتحاق بريال، في وقت أشارت تقارير صحافية إلى احتمال انتقاله إلى نابولي الإيطالي، حيث سيلعب مجدداً تحت إشراف مدربه السابق في بايرن الإيطالي كارلو أنشيلوتي والذي جعل منه أحد مفاتيح اللعب في موسم 2016-2017 حين توج بلقب الدوري، قبل أن تتم إقالته في أيلول/ سبتمبر 2017 بسبب تردي نتائج العملاق البافاري.

ونفى رومينيغيه نية بايرن شراء رودريغيز وإعادة بيعه مقابل ربح مالي، معللاً ذلك بقوله "لن يكون الأمر نزيهاً تجاه ريال (مدريد)، وهذا التصرف لا يصدر عن بايرن ميونيخ، نحن لا نتاجر بالبشر".

