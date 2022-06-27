وحسب المصادر فإن آرسنال الذي كان اتفق مع بطل الدوري الإنكليزي الممتاز على عرض بقيمة خمسة وأربعين مليون جنيه للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي، أنهى كذلك الاتفاق على جميع الشروط مع وكيل اللاعب تمهيدا لتوقيع عقد يمتد حتى عام 2027.

