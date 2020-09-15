

ولا يدخل بايل ضمن مخططات مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان ووجد نفسه أسير مقاعد اللاعبين الاحتياطيين أو حتى خارج التشكيلة نهائيا في بعض الأحيان.

وكان بايل (31 عاما) انتقل إلى ريال مدريد من توتنهام بالتحديد عام 2013 ونجح في إحراز دوري أبطال أوروبا في أربع مناسبات ضمن صفوف الفريق الملكي بالإضافة إلى لقب بطل الدوري الإسباني مرتين.

وذكرت تقارير أخرى بأن توتنهام دخل في مفاوضات مع ريال مدريد للتنازل عن ظهيره الأيسر سيرخيو ريغيلون الذي أعاره نادي العاصمة الموسم الماضي إلى إشبيلية وسط رغبة مانشستر يونايتد في الحصول على خدماته أيضا.

وسبق لنادي شمال لندن أن حصل على خدمات لاعب الوسط الدنماركي بيار إميل هويبرغ من ساوثمبتون والظهير الأيمن مات دوهيرتي من ولفرهامبتون.

ولم تكن بداية توتنهام مشجعة في مستهل مشواره في الدوري الإنكليزي لموسم 2020-2021 لأنه سقط على أرضه أمام إيفرتون صفر-1 الأحد.