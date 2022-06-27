وحسب المصادر، فإن برشلونة أراد ضم ماغواير إلى صفوفه من خلال صفقة رحيل فرانكي دي يونغ من الكامب نو إلى قلعة الأولد ترافورد وهو أمر قوبل بالرفض من إدارة الشياطين الحمر حيث يدخل ماغواير في حسابات المدرب الجديد لليونايتد إيريك تين هاغ للموسم الجديد وبالتالي فإن المفاوضات لضم دي يونغ ستتواصل ومن المتوقع أن ترتفع قيمة العرض المقدم من يونايتد للحصول على اللاعب الهولندي الذي سبق له اللعب تحت إشراف تين هاغ في أياكس.

