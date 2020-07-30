وعانى السيتيزنز من مشاكل دفاعية الموسم الفائت، فبالإضافة إلى اصابة الفرنسي إيميريك لابورت وغيابه مدة طويلة عن الملاعب، تراجع مستوى الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي وجون ستونز في حين ترك قائد الفريق السابق البلجيكي فانسان كومباني فراغا كبيراً في الخط الخلفي واضطر مدرب سيتي الاسباني بيب غوارديولا إلى اشراك لاعب الوسط الدفاعي البرازيلي فرنادينيو في مركز قلب الدفاع مرات عدة هذا الموسم.

وكان آكي انضم إلى بورنموث قادماً من تشيلسي عام 2017 وأعلن أكثر من ناد رغبته في التعاقد معه لا سيما بعد مغادرة بورنموث الدوري الممتاز.