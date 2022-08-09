وأضافت التقارير أن اللاعب الإسباني سيوقّع عقداً لثلاثة مواسم مع الفريق الكاتالوني، فيما سيحصل تشيلسي على نحو 10 ملايين يورو.

وكان توماس توخيل مدرب البلوز أكد مؤخراً اقتراب رحيل ماركوس ألونسو عن الفريق، في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة.

وكان الفريق اللندني أجّل إكمال التفاوض إلى حين التعاقد مع ظهير أيسر جديد، قبل أن يفتح الباب أمام انتقال الدولي الإسباني بعد ضم مواطنه مارك كوكوريا مؤخراً قادما من برايتون.

وجاءت تحركات برشلونة للتعاقد مع ماركوس ألونسو بطلب من المدرب تشافي هيرنانديث الذي يبحث عن لاعب لمساعدة جوردي ألبا في هذه الخانة.