وذكرت التقارير أن نجم ميلان صاحب الخمسة والعشرين عاماً ارتبط اسمه في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقةِ انتقال حر بعد نهاية عقده مع ميلان خاصة وأن مدرب البارسا تشافي مصر على ضم اللاعب إلى تشكيلته.
تقارير صحافية تؤكد توصل برشلونة إلى اتفاق مع كيسييه
وذكرت التقارير أن نجم ميلان صاحب الخمسة والعشرين عاماً ارتبط اسمه في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقةِ انتقال حر بعد نهاية عقده مع ميلان خاصة وأن مدرب البارسا تشافي مصر على ضم اللاعب إلى تشكيلته.
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