وذكرت التقارير أن نجم ميلان صاحب الخمسة والعشرين عاماً ارتبط اسمه في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقةِ انتقال حر بعد نهاية عقده مع ميلان خاصة وأن مدرب البارسا تشافي مصر على ضم اللاعب إلى تشكيلته.

