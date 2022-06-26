تقارير: زياش في مفاوضات مع ميلان من قبل beIN SPORTS June 26, 2022 10:01 2:10 دقيقة أشارت تقارير صحافية إلى أن الدولي المغربي حكيم زياش، جناح تشيلسي، يُجري محادثات بشأن الانتقال إلى ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. تقارير إخبارية ميركاتو حكيم زياش -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة غاريث بايل يتعاقد مع لوس أنجليس 1:26 دقيقة دجوكوفيتش: "أنا محظوظ" 1:14 دقيقة أنس جابر: "هناك ضغط إيجابي" 0:47 دقيقة تقارير: تعثر المفاوضات بين ريال مدريد وأسينسيو 0:45 دقيقة تقارير: توخيل يجري محادثات مع ستيرلينغ 2:10 دقيقة تقارير: زياش في مفاوضات مع ميلان 1:38 دقيقة درواز يرحب بالجميع 0:48 دقيقة افتتاح رائع لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 1:26 دقيقة نادال يؤكد "لم أعد أشعر بالألم في قدمي" 3:10 دقيقة السويدية سيوستروم تتوج بلقبها العالمي العاشر