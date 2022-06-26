التقارير أكدت في بداية فترة الانتقالات أن بايرن يطلب خمسين مليون يورو فقط للتخلي عن ليفاندوفسكي الذي ينتهي عقده مع النادي البافاري في صيف 2023 إلا أن تقارير جديدة كشفت أن بايرن رفع السعر إلى ستين مليون يورو على الأقل مشيرة في الوقت ذاته إلى أن برشلونة قدم عرضا بلغ أربعين مليون يورو هذا الأسبوع، لكن رد البافاري جاء بأن المهاجم البولندي ليس معروضا للبيع.

