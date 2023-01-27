تقارير: إيفرتون يقترب من التعاقد مع المدرب دايش من قبل beIN SPORTS January 27, 2023 14:01 0:27 دقيقة أكدت تقاريرُ إعلامية اقترابَ إيفرتون من تعيين الإنكليزي شون دايش مدرباً جديداً للفريق. تقارير إخبارية ميركاتو إيفرتون -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة عمدة باريس تؤيد مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس 2:46 دقيقة عروض قوية لحارس برشلونة تير شتيغن هذا الموسم 0:27 دقيقة تقارير: إيفرتون يقترب من التعاقد مع المدرب دايش 5:37 دقيقة السعادة تغمر دجوكوفيتش 0:30 دقيقة أياكس يُقيل مدرّبه ألفريد شرويدر 6:35 دقيقة دجوكوفيتش يعبر بول بسهولة ويتأهّل إلى النهائي 3:20 دقيقة قمّة منتظرة بين مانشستر سيتي وآرسنال 1:49 دقيقة نيكس يُسقط سلتيكس بعد وقت إضافي 3:19 دقيقة مواجهة مرتقبة بين الجزائر وكوت ديفوار 5:55 دقيقة ماذا قال تسيتسيباس بعد بلوغه نهائي بطولة أستراليا؟