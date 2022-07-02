تقارير إعلامية تكشف أن كريستيانو رونالدو طلب السماح له بمغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف من قبل beIN SPORTS July 2, 2022 20:13 0:35 دقيقة كشفت تقارير إعلامية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو طلب السماح له بمغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف إذا تلقى فريق الشياطين الحمر عرضاً مرضياً خلال فترة الانتقالات. تقارير إخبارية ميركاتو مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو -آخر الفيديوهات 2:38 دقيقة حضور لافت للجماهير الجزائرية 0:28 دقيقة إيفرتون يتعاقد مع تاركوفسكي في صفقة انتقال حر 0:35 دقيقة هل سيغادر كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد؟ 5:30 دقيقة بادوسا تتجاوز عقبة كفيتوفا بنجاح 0:33 دقيقة ياكوبسون يفوز بالمرحلة الثانية من طواف فرنسا 0:35 دقيقة غفران بلخير تحرز ذهبية رفع الأثقال 0:31 دقيقة برشلونة يشكر تراوري ودي يونغ 0:37 دقيقة قرعة بطولة العالم لكرة اليد بولندا – السويد 2023 0:40 دقيقة كورنيه تفاجئ شفيونتيك 1:04 دقيقة موتسيبي يحطّ الرحال في المغرب