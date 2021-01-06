وأفادت وكالة "دي أيتش ايه" أن أوزيل سيوقّع على عقد لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وتأتي الأنباء بعد أن أثار بطل مونديال البرازيل 2014 التكهنات بشأن انتقاله عندما نشر صورة قديمة له عبر حسابه على تويتر في اسطنبول مرفقة بعبارة "هذه المدينة....".

كما أشارت صحيفة "فاناتيك" اليومية إلى أن مدير فنربهتشه علي كوخ ومدير الفريق أمري بيلوز أوغلو سافرا إلى لندن لإقناع اللاعب ذو الأصول التركية بالانتقال إلى صفوف الفريق.

ولم يرد متحدث باسم فنربهتشه على الفور عندما حاولت وكالة فرانس برس الاتصال به. فيما أشارت تقارير أخرى الثلاثاء إلى أن لاعب ريال مدريد الاسباني السابق يتفاوض مع دي سي يونايتد في الدوري الأميركي.