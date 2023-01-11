يأتي ذلك في إطار سعي الـ"روخيبلانكوس" لتعويض رحيل اللاعب البرتغالي جواو فيليش إلى نادي تشلسي على سبيل الإعارة، كما أفادت التقارير أن اجتماعا سيعقدُ بين مسؤولين في الناديين لبحث إمكانية انتقال اللاعب الهولندي إلى صفوف النادي المدريدي بعد أن فقد مكانه أساسيا في كتيبة المدرب تشافي إيرنانديث لوجود العديد من الخيارات الهجومية في البلاوغرانا.

