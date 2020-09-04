أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع لاعب الوسط الهجومي الألماني الواعد كاي هافيرتس من باير ليفركوزن لخمس سنوات.

ولم يكشف النادي عن تفاصيل التعاقد مع اللاعب لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن تشيلسي دفع قرابة 71 مليون جنيه استرليني (94.34 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 21 عاما.

وغادر هافيرتس معسكر المنتخب الألماني اليوم الجمعة لاستكمال الفحص الطبي قبل التوقيع للنادي اللندني.

وقال هافيرتس في بيان "السعادة لا تسعني وأشعر بفخر كبير للانضمام إلى تشيلسي. إنه حلم تحول إلى حقيقة باللعب لفريق كبير مثل تشيلسي وأنتظر على أحر من الجمر مقابلة زملائي والجهاز الفني".

وكان يتبقى عامان في عقد هافيرتس مع ليفركوزن وسجل 46 هدفا وصنع 31 في 150 مباراة مع النادي.



