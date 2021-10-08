بيراميدز يضمّ المغربي وليد الكرتي إلى صفوفه من قبل beIN SPORTS October 8, 2021 09:44 0:33 دقيقة أعلن نادي بيراميدز ضمّه اللاعب المغربي وليد الكرتي قادما من نادي الوداد ليصبح خامس تعاقدات الفريق المصري الصيفيّة استعدادا للموسم الجديد. تقارير إخبارية ميركاتو الوداد بيراميدز وليد الكرتي -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة الكشف عن روزنامة بطولة العالم للموتو جي بي 1:52 دقيقة بوداوي: "قوّة الخضر تكمن في روح المجموعة" 2:56 دقيقة قمّة منتظرة بين مصر وليبيا 3:03 دقيقة مواجهة مرتقبة بين تركيا والنرويج 2:29 دقيقة ألمانيا تنشد الانتصار من بوابة رومانيا 2:27 دقيقة بيرو تتخطّى عقبة تشيلي بنجاح 3:13 دقيقة الإكوادور تقسو على بوليفيا 2:37 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين أوروغواي وكولومبيا 3:46 دقيقة الأرجنتين تكتفي بالتعادل على أرض باراغواي 0:33 دقيقة بيراميدز يضمّ المغربي وليد الكرتي إلى صفوفه