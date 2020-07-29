بلد الوليد يتوصّل إلى اتفاق مع خيتافي بشأن كارنيرو July 29, 2020 09:27 0:36 دقيقة أعلن نادي بلد الوليد التوصل إلى اتفاق مع خيتافي، للتعاقد مع الظهير راؤول كارنيرو بصورة كاملة، بعد قضائه فترة إعارة ناجحة مع الفريق. تقارير إخبارية ميركاتو خيتافي بلد الوليد راؤول كارنيرو -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة أرسنال يقترب من تمديد إعارة سيبايوس 0:35 دقيقة ويليان يتلقّى عرضين من الـ"بريميرليغ" 0:49 دقيقة بورنموث يعتزم تقديم شكوى ضدّ شركة عين الصّقر ! 0:34 دقيقة شالكه يتنفس الصعداء ! 0:32 دقيقة دياز يطمئن محبيه 0:45 دقيقة لالانا يتطلّّع لتقديم الإضافة لبرايتون 0:36 دقيقة بلد الوليد يتوصّل إلى اتفاق مع خيتافي بشأن كارنيرو 0:29 دقيقة التعادل يحسم قمّة الوداد البيضاوي ومولودية وجدة 4:59 دقيقة كلارك يتراجع عن تصريحاته 3:32 دقيقة إنتر يهزم نابولي ويستعيد الوصافة سريعاً