ونشر برشلونة مقطع فيديو قصير للاعب الدولي الذي فسخ عقده مع تشيلسي فجر اليوم الجمعة، حيث ظهر ألونسو وهو يرتدي لباس برشلونة ويشترك مع رفاقه في التدريبات.

وكتب برشلونة فوق الفيديو: "مرحباً ألونسو".

وذكر برشلونة أنّ عقد ألونسو سيمتد حتى حزيران/يونيو 2023 متضمناً شرطاً جزائياً بقيمة 50 مليون يورو.

وبدأ ألونسو (31) عاماً مسيرته الاحترافية مع ريال مدريد قبل أن يخوض عدة تجارب مميزة أبرزها في تشيلسي بين 2016 و2022.

ويأمل تشافي هرنانديز أن يكون ألونسو الحل النهائي لمشكلة الظهير الأيسر في ظلّ تراجع أداء جوردي ألبا.