أعلن نادي برشلونة، متصدر الدوري الإسباني وحامل اللقب، الأربعاء أن لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي الواعد فرينكي دي يونغ سيوقع عقداً معه لخمس سنوات وسينضم إلى صفوفه الصيف المقبل مقابل 75 مليون يورو فضلاً عن المكافآت.

وكتب برشلونة في بيان "فرينكي دي يونغ سينضم إلى صفوف البلاوغرانا اعتباراً من الأول من تموز/يوليو 2019".

تكاليف الصفقة ستكون 75 مليون يورو إضافة إلى 11 مليون كدفعات إضافية".

وأضاف النادي الكتالوني في بيانه "سيوقع اللاعب البالغ 21 عاماً عقداً لخمسة مواسم حتى نهاية موسم 2023-2024".

ويشكل ضم دي يونغ المطلوب من عدة أندية أوروبية بينها باريس سان جيرمان بطل فرنسا ومانشستر سيتي بطل إنكلترا، خطوة ناجحة في انتقالات العملاق الكتالوني.

With the arrival of Frenkie De Jong we add talent, youth and Barça style to our sporting project. We are convinced that he will be a key part of our team for years to come. Welcome, Frenkie! pic.twitter.com/9HCHmrlqvj — Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) January 23, 2019

وذكرت الصحافة الهولندية مطلع كانون الأول/ديسمبر أن دي يونغ "قريب من الانضمام" إلى سان جيرمان، لكن وسائل الاعلام الإسبانية أشارت في الساعات الماضية إلى أن رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو ذهب شخصياً إلى هولندا لإبرام الاتفاق مع أياكس واللاعب.

وقد يريد المسؤول الكتالوني من خلال هذه الصفقة تعويض خيباته السابقة ولا سيما رحيل النجم البرازيلي نيمار إلى سان جيرمان لقاء 222 مليون يورو، وعدم قدرته على جذب المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الذي فضل البقاء مع فريقه الحالي أتلتيكو مدريد.

ومن المفترض أن يمثل دي يونغ، لاعب الوسط الحديث والرائع، مستقبل خط وسط برشلونة الذي خسر في السنوات الأخيرة أهم صانعي ألعاب هما تشافي هرنانديز (2015) وأندريس إنييستا (2018).

وعلق مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي على ضمه بالقول "إنه لاعب عظيم، بالتأكيد سيكون لنا مستقبل مشرق".

ويدخل لاعب أياكس ضمن تقليد هولندي طويل في برشلونة من سلالة يوهان كرويف، اللاعب الأسطورة قبل أن يصبح الملهم لثورة تكتيكية عميقة كمدرب للفريق بين 1988 و1996 من خلال فرض التمرير من لمسة واحدة التي أصبحت مدرسة بالنسبة إلى النادي الكتالوني والتي باتت تعرف بالـ "تيكي تاكا".

وقبل البدء في الدفاع عن ألوان برشلونة في مباريات الـ "كلاسيكو" مع غريمه ريال مدريد، سيواجه دي يونغ الفريق الملكي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، الشهر المقبل في ثمن نهائي المسابقة الأوروبية مع فريقه الحالي أياكس أمستردام.