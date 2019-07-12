وجاء في بيان برشلونة أنّ غرييزمان (28 عاماً) سيوقع على عقد مع النادي مدته 5 مواسم سيبقيه في قلعة "كامب نو" إلى غاية 30 يونيو/حزيران 2024.

كما وضعت إدارة النادي الكتالوني شرطاً جزائياً تعجيزياً أمام كل من يفكر في ضم "غريزو" مستقبلاً، حيث بلغت قيمة الشرط 800 مليون يورو.

ولم يقدّم النادي الكتالوني توقيت أو تاريخ التقديم الرسمي لغرييزمان إلى الجماهير واكتفى بذكر الآتي "سوف ننشر قريباً البرنامج الكامل لتقديم أنطوان غرييزمان لاعباً جديداً في صفوف برشلونة".

ولم تكن وجهة بطل العالم الفرنسي الذي كان أعلن منذ أيار/مايو الماضي أنه سيترك أتلتيكو مدريد في نهاية الموسم حيث تنخفض قيمة الشرط الجزائي في عقده من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو، موضع شك.

لكن مصير غرييزمان أشعل توترا كبيرا بين أتلتيكو وبرشلونة، حيث ندد نادي العاصمة الاسبوع الماضي في بيان بـ"عدم احترام" اللاعب والنادي الكاتالوني بعدما تفاوضا سرا على التعاقد في شهر آذار/مارس الماضي في خضم المنافسة على الالقاب هذا الموسم وتحديدا خوض أتلتيكو مدريد لمباراتيه ضد يوفنتوس الإيطالي في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا

وارتفع التوتر بين الناديين بعدما غاب غريزمان عن بداية استعدادات أتلتيكو مدريد للموسم الجديد الأحد الماضي ما دفع الأخير إلى فتح إجراء تأديبي بحق المهاجم الفرنسي.

وكان عقد غرييزمان مع أتلتيكو الذي انضم إليه من ريال سوسييداد عام 2014، سينتهي عام 2023، وهو سجل له 133 هدفاً في 257 مباراة وأحرز معه لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2018.

وانضم غرييزمان إلى برشلونة بعدما كان قريباً من الانتقال إلى صفوفه الموسم الماضي قبل أن يقرر البقاء في مدريد ويفجر غضب الجماهير والمسؤولين الكاتالونيين.

وهي أول صفقة كبرى هذا الصيف لبرشلونة الذي اكتفى بإحراز بطولة الدوري المحلي الموسم المنصرم في حين تعرض لهزيمة نكراء أمام ليفربول الإنكليزي برباعية نظيفة في إياب دوري أبطال أوروبا بعد ان تقدم عليه ذهاباً على ملعب كامب نو بثلاثة نظيفة، كما خسر نهائي مسابقة الكأس المحلية على يد فالنسيا.