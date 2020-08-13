صحيفة "أس" الإسبانيّة نقلت عن أشخاص مقربين من نجم يوفنتوس، قولهم إن كل هذه الأخبار عارية عن الصحّة تَماما، كذلك علم مراسلنا أشرف بن عياد في برشلونة، أنّ الفريق الكاتالوني لم يتلقّ أي عرض من طرف رونالدو.

وكان أحد الصحافيّين الإسبان قال في حديث لـ"بي بي سي" إنّ يوفنتوس أعلم جورج مينديش وكيل أعمال رونالدو، أن يجد له فريقا آخر ما دفعه لعرضه على أندية عدّة من أبرزها باريس سان جيرمان الذي ارتبط اسم رونالدو به مُؤخّرا، كما أشار الصحفي إلى أن فكرة عودة رونالدو لريال مدريد تمّ َرفضها من قبل النادي الملكي ووصل الأمر إلى عرض رونالدو على برشلونة للّعب بجانب ليونيل ميسي.

