باريس سان جيرمان يعلن رحيل حارسه بوفون

وقال نادي العاصمة الفرنسية في بيان "بعد تفكير طويل وهادىء، قرر باريس سان جيرمان وجانلويجي بوفون عدم تجديد عقد حارس المرمى الأسطوري، والذي ينتهي في 30 حزيران/يونيو".

وانتقل الحارس البالغ 41 عاماً إلى سان جيرمان بعد أن دافع عن ألوان يوفنتوس منذ عام 2001.

وكتب بوفون على صفحته في فيسبوك رسالة عاطفية جاء فيها: "كتب إرنست همنغواي أنه لا يوجد سوى مكانين في العالم حيث يمكننا العيش بسعادة؛ في المنزل وفي باريس، من الآن فصاعداً سيكون هذا هو الحال بالنسبة لي. باريس، بطريقتها الخاصة، ستشعر وكأنك في بيتك إلى الأبد".

وأضاف: "شكراً على كل شيء، شكراً للترحيب، والعواطف والجهود التي بذلناها معاً، جنباً إلى جنب".

وأكد بوفون إنه حين جاء الصيف الماضي لقي ترحيباً لا يصدق من المشجعين.

وتابع: "أود أن أتحرك نحو تحديات شخصية ومهنية جديدة".

وأشاد سان جيرمان في حسابه على تويتر ببطل مونديال 2006، كاتباً "رجل نبيل داخل وخارج الملعب، وزميل استثنائي. نتمنى لك التوفيق للمستقبل".

وكان العقد الذي وقعه بوفون مع بطل الدوري الفرنسي لعام واحد مع خيار تمديده لعام اضافي، لكن الطرفين لم يفعلا هذا البند.

وخاض الحارس الإيطالي 25 مباراة مع النادي الباريسي في جميع المسابقات بعدما تناوب مع ألفونس أريولا على حراسة عرين فريق المدرب الألماني توماس توخل الذي اكتفى بلقب الدوري المحلي فقط.

وكان توخل واضحاً في 10 أيار/مايو حين قال إنه يعتزم وضع حد للمداورة في حراسة المرمى، ما أعطى مؤشراً واضحاً على أن النادي الباريسي يتجه لفك الارتباط بصاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع منتخب إيطاليا (176 مباراة).

وقال المدرب الألماني "لا يمكننا أن نواصل على هذا المنوال. نحن أول فريق في تاريخ كرة القدم الذي يفعل هذا الأمر (المداورة)، ومن المستحيل الاستمرار".

وفي ظل رحيل بوفون سيعود أريولا (26 عاماً) ليكون الحارس الأساسي في النادي الباريسي، مع عودة محتملة للحارس البديل الألماني كيفن تراب الى "بارك دي برينس" بعد أن لعب الموسم المنصرم مع إينتراخت فرانكفورت على سبيل الاعارة.