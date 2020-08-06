قال فريق مدينة ميلانو في بيان الخميس "انضم أليكسيس سانشيزإلى نيراتزوري بعقد حر".

ويمتد عقد اللاعب البالغ 31 عاماً مع إنتر إلى 30 حزيران/يونيو 2023.

وكان مدرب يونايتد النرويجي أولي غونار سولشار أكد الأربعاء بعد تأهل فريقه إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، أن عقد سانشيز مع إنتر أصبح دائماً.

وأضاف سولشار "أمضى أليكسيس فترة جيدة هناك، هو لاعب جيد لذا نتمنى له الأفضل".

وأشار أنتونيو كونتي مدرب إنتر بأداء سانشيز برغم غيابه لأكثر من شهرين مطلع الموسم بسبب اصابة بقدمه.

فال لشبكة "سكاي" الايطالية "اعتقد أن خطوة استقدام أليكسيس رائعة من قبل النادي. بالنظر لظروف استقدامه، كان انتقالا جيداً".