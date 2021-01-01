"الميركاتو الشتوي" تحت الأضواء من قبل beIN SPORTS January 1, 2021 08:28 2:31 دقيقة مع حلول السنة الجديدة وفتح أبواب الميركاتو الشتوي يعود الحديث عن أقوى الصفقات واللاعبين الذين ستنتهي عقودهم الصيف المقبل ما يعني السماح بالتفاوض معهم بدءا من هذا الشهر، فنجوم مثل ميسي وراموس وألابا وغيرهم لم تتحدّد معالم مستقبلهم بعد. تقارير إخبارية ديفيد ألابا سيرخيو راموس ميركاتو ليونيل ميسي -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة الأهلي يعلن التعاقد مع الزامبي والتر بواليا 1:16 دقيقة أرتيتا يكشف نوايا أرسنال في "الميركاتو الشتوي" 2:31 دقيقة حصاد 2020: فيروس كورونا أنهك مسابقة الدوري الفرنسي 2:19 دقيقة حصاد 2020: باريس سان جيرمان مرّ بعام استثنائي 3:26 دقيقة قمّة مرتقبة بين مانشستر يونايتد وأستون فيلا 2:31 دقيقة "الميركاتو الشتوي" تحت الأضواء 0:40 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين أوساسونا وألافيس 3:20 دقيقة أنجيلو غابرييل .. اسم واعد في الكرة البرازيلية 0:41 دقيقة عقوبة كبيرة في حق كافاني مهاجم مانشستر يونايتد 1:53 دقيقة ريال سوسييداد يستعيد نغمة الانتصارات