الميركاتو الشتوي - أسماء كبيرة مطروحة على طاولة المفاوضات December 25, 2019 19:00 2:14 دقيقة مع اقتراب موعد افتتاح سوق الانتقالات الشتوية تكثر الأخبار وكذلك الشائعات حول وجهة بعض اللاعبين، بعض الأسماء المطروحة على طاولة المفاوضات حسمت قرارها فيما يتأرجح آخرون بين الرحيل والبقاء. تقارير إخبارية الميركاتو الشتوي -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة فتح باب التصويت لاختيار لاعبي مباراة كل النجوم 0:26 دقيقة الاتحاد المغربي يُعاقب الحداد لاعب الوداد 2:14 دقيقة أسماء كبيرة مطروحة على طاولة مفاوضات الميركاتو 0:25 دقيقة يوفنتوس يفكر جدياً في استعادة بوغبا من يونايتد 2:53 دقيقة الجماهير الإنكليزية متمسكة بـ "البوكسينغ داي" 0:41 دقيقة ماذا قال سكالوني عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ؟ 2:01 دقيقة فالفيردي: "برشلونة في تحسّن مستمر" 2:42 دقيقة نجوم كرة القدم يشيدون بتنظيم قطر لمونديال الأندية 0:57 دقيقة توتنهام يمنع مشجعاً من حضور مبارياته ! 0:33 دقيقة كلوب: "اعتدنا على ضغوط المباريات"