وخاض لوزانو موسمين ممتازين مع ايندهوفن الهولندي كجناح هداف.

وكتب رئيس النادي الجنوبي اوريليو دي لورنتيس على موقع تويتر "أهلا وسهلا هيرفينغ"، من دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

ويُعرف ابن الرابعة العشرين بسرعته الكبيرة وانضم إلى ايندهوفن في 2017 قادما من باتشوكا. سجل اللاعب الملقب بـ "تشاكي" 45 هدفا في 83 مباراة على مدى موسمين.

وقال لوزانو لموقع ايندهوفن "أترك ايندهوفن كرجل سعيد. الفوز بالدوري الهولندي كان أحد أبرز المحطات في مسيرتي، وحققت حلمي أيضا باللعب في دوري أبطال أوروبا".

وأشارت شبكة "سكاي" الايطالية إلى أم البند الجزائي في عقد لوزانو يبلغ 130 مليون يورو. ويتوقع أن يخوض مواجهته الأولى مع نابولي ضد يوفنتوس في 31 آب/أغسطس الجاري.