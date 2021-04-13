الغموض يكتنف مستقبل ديمبيلي من قبل beIN SPORTS April 13, 2021 21:43 3:08 دقيقة سيكون مستقبل أوسمان ديمبيلي من بين أبرز الملفات المهمة على طاولة الإدارة الجديدة لبرشلونة بقيادة جوان لابورتا خصوصًا وأن الموسم المقبل هو المتبقي لحدّ الآن في عقد النجم الفرنسي. تقارير إخبارية ميركاتو برشلونة أوسمان ديمبيلي -آخر الفيديوهات 3:00 دقيقة الخليفي يتحدث عن طموحات باريس سان جيرمان القادمة 0:59 دقيقة داغبا: "الهدف صعّب مهمتنا لكننا دافعنا بصلابة" 1:15 دقيقة توخيل: "نستحق التأهل إلى نصف النهائي" 1:08 دقيقة كيمبيمبي: "خضنا مباراة قوية أمام الأفضل في أوروبا" 3:07 دقيقة باريس سان جيرمان يقصي بايرن ويبلغ نصف النهائي 0:59 دقيقة زيدان: "تركيزنا منصب على مواجهة ليفربول" 2:30 دقيقة تشيلسي يصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 3:08 دقيقة الغموض يكتنف مستقبل ديمبيلي 1:04 دقيقة تيرزيتش: "نسعى للظهور بأفضل مستوى أمام سيتي" 1:37 دقيقة حاكمة طوكيو: "تأجيل أولمبياد طوكيو كان ضرورياً"