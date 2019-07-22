الغرافة يتعاقد مع الجزائري هنّي

وذكر الغرافة في حسابه على تويتر: "رسمياً، الدولي الجزائري سفيان هنّي يوقع للنادي وسيتم تقديمه للجمهور ووسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي يُعقد بمقر النادي مساء اليوم (الاثنين)...".

وبات هنّي المحترف الجزائري الثالث في الدوري القطري بعد بغداد بونجاح هداف السد والدوري، ونذير بلحاج (السيلية).

وبدأ هنّي مشواره مع نانت الفرنسي (2009-2011)، ثم انتقل إلى تركيا ولعب لفريقي قيصري إيرسيسبور (2011-2013) وأنقرة سبور (2013-2014)، قبل أن يحل في بلجيكا للدفاع عن ألوان كيه في ميخيلين (2014-2016) وأندرلخت (2016-2018)، وصولاً إلى الالتحاق بسبارتاك موسكو أوائل 2018.