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كأس أمم إفريقيا 2019
ميركاتو

الغرافة يتعاقد مع الجزائري هنّي

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أعلن الغرافة القطري الاثنين تعاقده رسمياً مع لاعب الوسط الجزائري سفيان هنّي من سبارتاك موسكو الروسي حيث كان يلعب منذ كانون الثاني/يناير 2018.

beIN SPORTS

وذكر الغرافة في حسابه على تويتر: "رسمياً، الدولي الجزائري سفيان هنّي يوقع للنادي وسيتم تقديمه للجمهور ووسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي يُعقد بمقر النادي مساء اليوم (الاثنين)...".

وبات هنّي المحترف الجزائري الثالث في الدوري القطري بعد بغداد بونجاح هداف السد والدوري، ونذير بلحاج (السيلية).

وبدأ هنّي مشواره مع نانت الفرنسي (2009-2011)، ثم انتقل إلى تركيا ولعب لفريقي قيصري إيرسيسبور (2011-2013) وأنقرة سبور (2013-2014)، قبل أن يحل في بلجيكا للدفاع عن ألوان كيه في ميخيلين (2014-2016) وأندرلخت (2016-2018)، وصولاً إلى الالتحاق بسبارتاك موسكو أوائل 2018.

الغرافة القطري سفيان هني
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