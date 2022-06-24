الصحافة الألمانية تنفي رغبة بايرن في ضم كريستيانو رونالدو من قبل beIN SPORTS June 24, 2022 19:43 0:39 دقيقة نفت صحيفة بيلد الألمانيّة اهتمام فريق بايرن ميونيخ بضمّ النّجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. تقارير إخبارية ميركاتو بايرن ميونيخ كريستيانو رونالدو -آخر الفيديوهات 1:01 دقيقة منتخب فرنسا للشباب يكتسح إيطاليا برباعية 2:31 دقيقة سيوستروم تحقق ذهبية سباق 50 متراً فراشة 1:27 دقيقة المغرب إلى نصف نهائي كأس العرب داخل الصالات 0:39 دقيقة فرانشيسكو بانيا يسجل أسرع زمن في التجارب الحرة 0:39 دقيقة الصحافة الألمانية تنفي رغبة بايرن في ضم كريستيانو 3:05 دقيقة غلطه سراي يقدم مدربه الجديد أوكان بوروك 0:34 دقيقة إعادة انتخاب فوزي لقجع رئيساً للاتحاد المغربي 0:59 دقيقة تسيتسيباس يبلغ نهائي دورة مايوركا 0:29 دقيقة ميلان يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة أودينيزي 0:30 دقيقة تقارير - بايرن ميونيخ يسعى لضمّ رونالدو إلى صفوفه