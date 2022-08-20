وشهدت صفقة انتقالِ الإسباني باكو ألكاثير إلى نادي الشارقة الإماراتي تطوارتٍ عديدةً خلال الساعات الماضية فبعد إعلان الشارقة التعاقدَ مع اللاعب السابق لبرشلونة وبوروسيا دوتموند قادماً من فياريال، أصدر النادي الإسباني بياناً أكّد فيه أن النادي الإماراتي ألغى التعاقد، مضيفاً أنّ هذا الإلغاءَ من شأنه أن يُعقِّد مهمة النادي في التعاقد مع الأوروغواياني إدينسون كافاني، وبعد دقائق من فقط من بيان فياريال، خرج اللاعبُ بتغريدة على حسابه الرسمي بتويتر يشكر فيها فياريال ويعلن انتقالَه إلى صفوف الشارقة وعقب التغريدة عاد فياريال وأصدر بيانا ثانياً أعلن فيه إنهاءَ عقد ألكاثير مع شكره على الفترة التي أمضاها حاملاً لقميص الغواصات الصفراء.