السوري محمد عثمان يكشف سبب انتقاله إلى الدوري القطري من قبل beIN SPORTS September 21, 2020 23:10 1:46 دقيقة كشف نجم منتخب سوريا محمد عثمان في لقاء حصري مع قنواتنا عن السبب الذي دفعه لمغادرة الدوري الهولندي وخوض تجربة احترافية جديدة مع الخريطيات القطري. مقابلات الدوري القطري محمد عثمان -آخر الفيديوهات 1:01 دقيقة جوفينكو يفوز بجائزة هدف الأسبوع 1:46 دقيقة محمد عثمان يكشف سبب انتقاله إلى الدوري القطري 4:33 دقيقة مانشستر سيتي يستهل موسمه بالفوز على وولفرهامبتون 0:33 دقيقة فيدال يجري الفحوص الطبية قبل انضمامه إلى إنتر 4:22 دقيقة ثنائية إبراهيموفيتش تهدي ميلان الفوز على بولونيا 2:06 دقيقة تعادل سباهان والعين يمنح السد بطاقة التأهل 6:04 دقيقة الشارقة يقسو على كارتيرون التعاون 0:28 دقيقة البكري: "الدحيل لم يكن أمامه سوى الفوز" 0:35 دقيقة دجوكوفيتش يقتنص لقب روما ويصبح الأكثر تتويجاً 1:42 دقيقة بونجاح: المواجهة كانت صعبة وعانينا من الإجهاد