السد يعلن عن تعاقده مع البرازيلي غييرمي توريس من قبل beIN SPORTS August 31, 2020 20:31 0:32 دقيقة أعلن نادي السد تعاقده بشكل رسمي مع البرازيلي غييرمي توريس قادماً من أولمبياكوس اليوناني، بعقد لثلاثة مواسم. تقارير إخبارية ميركاتو دوري نجوم قطر السد -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة الاشتباه بإصابة لاعبَين في الـPSG بـ"كوفيد-19" 0:59 دقيقة تقارير: العقوبات تنتظر ميسي 0:40 دقيقة بطل الليغا يتأهب للموسم الجديد 0:54 دقيقة قضية ميسي: تحدي الرحيل يزداد بغيابه عن التمارين 0:32 دقيقة السد يعلن عن تعاقده مع البرازيلي غييرمي توريس 0:47 دقيقة لائحة مباريات الدوري الإسباني موسم 2020 -2021 4:40 دقيقة اتفاق رسمي لتجديد عقد مدرب العراق كاتانيتش 2:44 دقيقة الجزائر:المشهد الكروي لا يزال متأثرا بقرار المحكمة 1:47 دقيقة سوسييداد يعلن إصابة دافيد سيلفا بفيروس كورونا 1:28 دقيقة جماهير ليون تحتفل بلقب دوري الأبطال