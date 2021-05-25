ومن المنتظر أن يخضع حارس مرمى ليل للكشف الطبي اليوم، بعد أن كان قد توصل إلى اتفاق شفهي للانضمام إلى صفوف الروسونيري.

وذكرت التقارير أن ليل سيحصل على نحو خمسة عشر مليون يورو من هذه الصفقة، فيما سيوقع مينيون على عقد لخمسة مواسم، مقابل راتب سنوي يبلغ ثلاثة ملايين يورو. وسيفتح انتقال الدولي الفرنسي إلى صفوف وصيف بطل إيطاليا، الباب أمام رحيل جانلويدجي دوناروما عن الفريق، خاصة أنه لم يمدد عقده حتى الآن بعد رفضه عقدا مقابل ثمانية ملايين يورو سنويا، ما يعني إمكانية انتقاله مجانا لأي فريق آخر بعد نهاية عقده في الثلاثين من يونيو المقبل.

