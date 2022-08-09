نادي الجزيرة أعلن خبر ضم لاعب الزمالك السابق إلى صفوفه عبر مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية في تويتر، تحت عنوان (أحلامهم هي واقعنا)، في إشارة لنجاحه بالظفر بخدمات النجم المغربي بعد أن ارتبط اسمه بعدة أندية في الآونة الأخيرة.. ولم يكشف الجزيرة عن تفاصيل العقد الذي يربط بين الطرفين، فيما أشارت التقارير إلى أنه سيمتد لعامين..

