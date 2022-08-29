Definition: / 𝙗𝙖𝙡𝙡𝙚𝙧 / a player of a ball game, especially a talented football player. pic.twitter.com/ViXfliGdW3 — Birmingham City FC (@BCFC) August 29, 2022

اللاعب البالغ من العمر تسعة عشر عاماً أمضى فترة ما قبل الموسم مع الفريق الأول للشياطين الحمر وشارك في مباراتين في جولتي تايلاند وأستراليا وكذلك المباراة الودية النهائية ضد رايو فاليكانو في أولد ترافورد.

و جاء على الموقع الرسمي للنادي الإنكليزي بأن حنبعل و على الرغم من صغر سنه إلا أنه يتمتع بخبرة كبيرة مع منتخب بلاده، بعد أن لعب بانتظام معه في طريقه إلى نهائي كأس العرب، إلى جانب المشاركة في كأس أمم إفريقيا الأخيرة و التأهل لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

