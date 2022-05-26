وقال المدير الرياضي لباير ليفركوزن سيمون رولفز في بيان صحافي للنادي: "حقق باتريك شيك موسما رائعا وأثبت نجوميته الدولية في مركزه".

وأكد قلب الهجوم البالغ من العمر 26 عامًا والذي انضم إلى باير ليفركوزن في عام 2020 قادما من روما الإيطالي، فعاليته الهائلة في الدوري بتسجيله 24 هدفًا في 27 مباراة، مما سمح لفريقه بإنهاء الموسم في المركز الثالث وبالتالي التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال شيك الذي راجت شائعات لوسائل الإعلام الألمانية مفادها اهتمام بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ بالتعاقد معه لخلافة هالاند وليفاندوفسكي الذي أبلغ إدارة النادي البافاري برغبته في الرحيل هذا الصيف: "أشعر ببساطة أنني بحالة جيدة هنا".